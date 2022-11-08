СГБ: Оккупационные силы незаконно задержали в Гали гражданина Грузии

По информации Службы государственной безопасности Грузии, представители российских оккупационных сил на территории оккупированного Гали незаконно задержали гражданина Грузии.



По данным ведомства, во время незаконного задержания он возвращался в Зугдиди с оккупированной территории Гали.



«По информации, которой поделились по «горячей линии», у незаконно задержанного при себе была упаковка с наркотическими веществами.



В связи с фактом незаконного задержания незамедлительно активизирована «горячая линия». Об очередном тяжелом инциденте, осуществленном оккупационными силами, проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий и наши международные партнеры.



Для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях, ведется активная работа с использованием всех имеющихся у центральной власти механизмов.



Полная ответственность за факты незаконных задержаний граждан Грузии возлагается на оккупационную силу», — говорится в информации.









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