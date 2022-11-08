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    СГБ: Оккупационные силы незаконно задержали в Гали гражданина Грузии
    08.11.2022
    По информации Службы государственной безопасности Грузии, представители российских оккупационных сил на территории оккупированного Гали незаконно задержали гражданина Грузии.

    По данным ведомства, во время незаконного задержания он возвращался в Зугдиди с оккупированной территории Гали.

    «По информации, которой поделились по «горячей линии», у незаконно задержанного при себе была упаковка с наркотическими веществами.

    В связи с фактом незаконного задержания незамедлительно активизирована «горячая линия». Об очередном тяжелом инциденте, осуществленном оккупационными силами, проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий и наши международные партнеры.

    Для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях, ведется активная работа с использованием всех имеющихся у центральной власти механизмов.

    Полная ответственность за факты незаконных задержаний граждан Грузии возлагается на оккупационную силу», — говорится в информации.


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