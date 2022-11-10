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    В ряде районов Абхазии введены ограничения на подачу электроэнергии
    10.11.2022
    В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) ввели временные ограничения на подачу электроэнергии в ряде районов республики из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании "Черноморэнерго".

    В большей части республики вторую неделю отмечаются перебои энергоснабжения из-за частых аварий на ЛЭП Очамчирском и Гальском районах страны.

    Согласно временному графику "Черноморэнерго", электричество планируется отключать на один час пять раз в сутки.

    График ограничений будет действовать до полного устранения выявленных проблем на линии "Ачгура".

    Абхазия получает электроэнергию от ИнгурГЭС, расположенной на линии российской оккупации по реке Ингури. Плотина, водоприемник и часть деривационного тоннеля станции находятся на подконтрольной грузинской стороне территории. Здание ГЭС, другая часть тоннеля и каскад из четырех перепадных станций находятся на оккупированной территории.


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