В ряде районов Абхазии введены ограничения на подачу электроэнергии

10.11.2022 В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) ввели временные ограничения на подачу электроэнергии в ряде районов республики из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании "Черноморэнерго".



В большей части республики вторую неделю отмечаются перебои энергоснабжения из-за частых аварий на ЛЭП Очамчирском и Гальском районах страны.



Согласно временному графику "Черноморэнерго", электричество планируется отключать на один час пять раз в сутки.



График ограничений будет действовать до полного устранения выявленных проблем на линии "Ачгура".



Абхазия получает электроэнергию от ИнгурГЭС, расположенной на линии российской оккупации по реке Ингури. Плотина, водоприемник и часть деривационного тоннеля станции находятся на подконтрольной грузинской стороне территории. Здание ГЭС, другая часть тоннеля и каскад из четырех перепадных станций находятся на оккупированной территории.











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