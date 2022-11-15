Вопрос передачи Пицунды — в Сухуми озвучили два требования к Москве

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15.11.2022 Депутат абхазского т.н. парламента Леонид Лакербая, который вместе с другими абхазскими депутатами участвовал во встрече в Госдуме России, посвященной вопросу об передаче Пицунды, заявил, что абхазская сторона представила российским парламентариям свои условия.



Абхазские т.н. депутаты выехали в Москву, где 10 ноября в Государственной Думе РФ обсуждался вопрос о передаче Бичвинта России.



По словам Лекербая, российская сторона услышала опасения абхазской стороны, которые в частности были указанны в ноте де-факто МИДа от 6 октября. В этом документе Сухуми заявил о необходимости изменить два параметра соглашения.



«Первое – это координаты, ошибочно указанные, которые расширяли площадь передаваемую по сравнению с той, какая фактически есть. И второе – чтобы включить пункт о недопущении передачи третьим лицам», — заявил Лакербая.



Он сообщил, что планируется прибытие в Абхазию делегации Госдумы РФ, на встрече будет озвучена позиция российской стороны.



Оппозиционные силы Абхазии, а также различные организации выступают против ратификации соглашения о передаче Бичвинта России в его нынешнем виде.



Согласно проекту договора о «госдаче» Бичвинта, в собственность Российской Федерации переходят 186 га земли и 115 га морского пространства. Все здания и сооружения перейдут в собственность Федеральной службы охраны, а акватория Черного моря с прилегающими землями будет передана России в аренду на 49 лет. Это означает, что одно поколение населения Абхазии будет жить в Бичвинта на территории России. Именно поэтому часть абхазского общества выступает против упомянутого соглашения. Для осуществления передачи России территории Бичвинта абхазский парламент должен ратифицировать закон по соглашению.









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