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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Гражданская общественность Абхазии против принятия закона об «иноагентах»

16.11.2022 В Сухуми прошла встреча по вопросам возможного регулирования деятельности НПО в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



Закон «Об иностранных агентах» принят в России и Москва неоднократно, прямо или косвенно, заявляла, что идентичный закон должен был принят и в Абхазии. По информации де-факто государственных структур и НПО Абхазии, весной 2023 года в де-факто парламент поступит законопроект «Об иностранных агентах». Инициатива не пользуется поддержкой неправительственного сектора Абхазии.



«Если необходима информация о нашей деятельности, почему они не приходят к нам поговорить? Мы много раз говорили: «Приходите, у нас всё открыто, всё прозрачно, каждая копейка на счету». Но они не приходят. Общество у нас небольшое, с крепкими социальными связями, когда есть какие-то вопросы, мы всегда можем поговорить, спросить друг у друга. Но, видимо, дело не в информации, а в запугивании и давлении.



Эта политика началась еще при Рауле Джумковиче [Хаджимба — бывший де-факто президент], но сейчас это может принять более серьёзный характер, если вовремя не обратить внимание на новые тенденции. Кому это выгодно, кому нужно настолько поднимать градус общественной напряженности? У нас живая, настоящая политическая жизнь, с оппозиционными партиями, общественными организациями. И такой подход не решит никаких проблем, а только усугубит противоречия. Сейчас информация распространяется в основном через интернет, посредством Telegram-каналов, и мы видим, как создаются каналы, специально заточенные на борьбу с гражданскими организациями, как с врагами. Кто-то работает анонимно, кого-то мы знаем», — заявила на встрече член Совета директоров Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа.



По ее словам, например, немецкая организация «Бергхоф-центр» уже «заносится в список нежелательных организаций».



«Но знают ли принявшие это решение, что именно эта организация была соорганизатором Шляйнингского процесса [грузино-абхазский неформальный мирный диалог в 2000-07 гг., с участием НПО и политиков], который высоко оценивали абхазские участники, включая представителей властных структур. Так вот, сегодня эта организация преодолевает международное игнорирование грузино-абхазской войны 1992-93 гг. Тысячи и тысячи людей слышат истории, пережитые участниками войны, истории трагедии наших людей. Это очень важная работа», — отметила она.



Абхазские СМИ также публикуют мнение другого участника встречи, политолога Астамура Тания.



«Любые законы, которые направлены на клеймение людей и приклеивание к ним каких-либо ярлыков, разрушают основу абхазского общества – солидарность. Если мы будем разделять людей по каким-либо признакам, это подорвет конкурентоспособность нашего общества. Попытки искусственно ограничить свободу мысли приведут к оглуплению общества», – сказал он.



Де-факто министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба через несколько дней после своего назначения [17 ноября 2021 г.] провел встречу с представителями международных НПО, работающих в Абхазии [World Vision, Совет беженцев Дании, UNDP — Программа развития ООН]. Он запретил участникам реализовывать грузино-абхазские проекты. При этом Инал Ардзинба заявляет, что грузино-абхазские проекты служат «целям спецслужб Грузии». Ардзинба периодически говорит об этом в разных форматах.









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