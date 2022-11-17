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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Совет Европы опубликовал 26-й доклад о конфликте в Грузии

17.11.2022 Совет Европы выпустил 26-й сводный доклад о конфликте в Грузии, в котором рассматривается ситуация с безопасностью и правами человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе с апреля 2022 года по октябрь 2022 года.



В документе говорится, что в течение отчетного периода власти Грузии продолжали выражать озабоченность по поводу проводящейся т.н. «бордеризации» на разделительной линии, в том числе по поводу незаконных задержаний и нерешенных дел, что «способствует нагнетанию обстановки на местах и является помехой и нарушением свободы передвижения».



В этом контексте в докладе говорится, что на гуманитарную ситуацию и ситуацию с правами человека на местах влияют ограничения на свободное передвижение, проблемы с документами и задержки в доступе к основным услугам. Отмечая, что в отчетный период были открыты пункты пропуска, в документе подчеркивается, что барьеры, связанные с документами, влияют на открытие пунктов пропуска.



Согласно докладу, в расследовании обстоятельств гибели Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили, Давида Башарули, Ираклия Кварацхелия и Инала Джабиева не наблюдается никакого прогресса. Также нет подвижек в плане возвращения ВПЛ в оккупированные регионы.



Согласно документу, гуманитарная деятельность в Абхазии осуществлялась Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программой развития ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Международным комитетом Красного Креста, в том числе путем предоставления финансовой помощи и продовольствия.



Ситуация в Абхазии



Согласно документу, в течение отчетного периода вдоль разделительной линии Абхазии продолжался процесс «бордеризации», в том числе «возведение ограждений, установка новых средств наблюдения и усиление наблюдения вокруг пунктов пропуска».



В докладе говорится, что с марта по сентябрь 2022 года было задержано 5 человек. В этом контексте в докладе основное внимание уделяется состоянию здоровья Ираклия Бебуа, а также незаконному задержанию Кристине Такаландзе в июле 2022 года по обвинению в шпионаже.



Согласно документу, необходимость в «виде на жительство» для жителей Гали продолжает сказываться на свободе передвижения людей, пытающихся перебраться на территорию, контролируемую Тбилиси.



Что касается образования, в докладе говорится, что в школах Гальского района один час в неделю отводится грузинскому языку и литературе, а остальные предметы в основном преподаются на русском языке. В документе также говорится, что обучение на грузинском языке запрещено как в школах, так и в детских садах района.



Согласно документу, в течение отчетного периода заседания Гальского Механизма предотвращения и реагирования на инциденты были приостановлены.



Документ акцентирует внимание на соглашении о двойном гражданстве, подписанном Россией и оккупированной Абхазией в сентябре, которое позволяет абхазам получить российское гражданство, не отказываясь от абхазского паспорта.



Ситуация в Цхинвальском регионе/Южной Осетии



В докладе отмечается, что Тбилиси выразил обеспокоенность продолжающейся «бордеризацией». Со ссылкой на данные правительства Грузии, в докладе говорится, что в январе-сентябре 2022 года было зафиксировано 51 такое действие, включая установку блокпостов, ограждений и пограничных знаков.



Также на основе данных правительства Грузии в документе говорится, что российские оккупационные силы произвольно задержали 29 граждан Грузии.



Согласно документу, ситуация в районе Чорчана-Цнелиси до сих пор не урегулирована, что способствует напряжению.



В документе подчеркивается, что в плане гуманитарной ситуации в регионе, особенно в Ахалгорском районе, где сложилась «сложная социально-экономическая ситуация», «положительной тенденции» не наблюдается. Согласно докладу, закрытие пунктов пересечения негативно скажется на снабжении товарами и продуктами питания в Цхинвальском регионе, а также на доступе жителей к медицинским учреждениям на подконтрольной Тбилиси территории.



В докладе также говорится, что в ходе трех встреч МПРИ, состоявшихся в Эргнети, сокоординаторы приветствовали освобождение задержанных и призвали к гуманитарному подходу к текущим и будущим случаям задержания. Они также приветствовали временное открытие пунктов пересечения во время к празднику Ломисоба и регулярное открытие пунктов пересечения в конце августа.



В документе Совета Европы также упоминается выданный прокурором Международного уголовного суда 10 марта 2022 года ордер на арест трех бывших высокопоставленных должностных лиц де-факто властей Южной Осетии.









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