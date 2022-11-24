.: Лента Новостей
  • Европарламент поддержал решение о непризнании документов, выданных Россией на оккупированных территориях
  • В Абхазии объявлена охота на грузинские минеральные воды
  • Совет Европы опубликовал 26-й доклад о конфликте в Грузии
  • Гражданская общественность Абхазии против принятия закона об «иноагентах»
  • В Абхазии планируют построить аллею имени Дмитрия Медведева
  • Вопрос передачи Пицунды — в Сухуми озвучили два требования к Москве
  • В ряде районов Абхазии введены ограничения на подачу электроэнергии
  • Абхазские пользователи Фейсбука жалуются на сбои в работе соцсети
  • СГБ: Оккупационные силы незаконно задержали в Гали гражданина Грузии
  • Россиянина приговорили к пожизненному заключению в Абхазии

    •
     
    В Абхазии объявлена охота на грузинские минеральные воды
    24.11.2022
    22 ноября 2022 года сотрудники управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) совместно с должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе реализации оперативной информации в г. Гали подвергли осмотру подсобное нежилое помещение, расположенное на приусадебном участке, где обнаружили и изъяли партию "минеральной воды грузинского происхождения" - 192 бутылки.

    Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия