В Абхазии объявлена охота на грузинские минеральные воды

24.11.2022 22 ноября 2022 года сотрудники управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) совместно с должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе реализации оперативной информации в г. Гали подвергли осмотру подсобное нежилое помещение, расположенное на приусадебном участке, где обнаружили и изъяли партию "минеральной воды грузинского происхождения" - 192 бутылки.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.









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