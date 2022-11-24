Европарламент поддержал решение о непризнании документов, выданных Россией на оккупированных территориях

24.11.2022 Европарламент поддержал решение о непризнании паспортов и других проездных документов, выданных Россией в оккупированных регионах Грузии и Украины.



В частности, решение поддержал 531 депутат, семеро выступили против, а 34 воздержались.



Согласно предложению, «Комиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, которые не должны приниматься, хотя люди, бегущие от конфликта в Украине, по-прежнему смогут въезжать в ЕС по гуманитарным причинам».



После голосования докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар заявил, что Европарламент готов сделать все, чтобы продолжать оказывать давление на Россию юридическими и политическими средствами, чтобы Путин заплатил высокую цену за незаконную войну и международные преступления против Украины и ее народа.



После того, как решение также будет официально принято Советом Европейского союза, оно вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.









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