«Союз журналистов Абхазии» заявляет о цензуре

В заявлении, опубликованном 24 ноября, «Союз журналистов Абхазии» выражает обеспокоенность участившимися фактами вмешательства властей оккупированного региона в деятельность государственных СМИ, что «грубо нарушает действующее законодательство».



В заявлении отмечается, что представители властей оказывают давление на редакции государственных СМИ и подчеркивается, что в соответствии с законодательством оккупированного региона о СМИ, «цензура недопустима».



Примером такой цензуры Союз журналистов назвал отсутствие журналистов на собрании абхазских общественно-политических сил 23 ноября. «Из достоверных источников нам известно, что редакции СМИ получили указания не посещать и не освещать данное мероприятие», — говорится в заявлении.



В союзе также отметили, что данный факт не только ограничивает деятельность редакций, но и нарушает «права граждан на получение оперативной, достоверной информации через средства массовой информации о деятельности общественных объединений».



«Союз журналистов» призывает лидера Абхазии Аслана Бжания, а также «председателя парламента» и «генерального прокурора» отреагировать на нарушение и в целом на попытки ввести цензуру в отношении СМИ.



«Свобода слова является национальным достоянием независимой Республики Абхазии, закреплена в Конституции нашей страны, и ни при каких обстоятельствах не может быть допущено ущемление прав и свобод граждан, журналистов и редакций СМИ», — говорится в заявлении.









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