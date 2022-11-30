В Абхазии продлили запрет на добычу криптовалют на год

30.11.2022 Власти Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) продлили запрет на добычу криптовалют и ввоз на территорию республики оборудования для добычи до 31 декабря 2023 года, сообщает EADaily.



Добыча криптовалют является одной из причин дефицита электроэнергии в Абхазии. Постановление о запрете майнинга было принято правительством республики в декабре 2020 года. Решение было принято в «целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии «в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками».



Однако запрет не остановил незаконный майнинг криптовалют, местное МВД периодически сообщает об обнаружении и ликвидации майнинговых ферм. Накануне в селе Мерхеули Гульрипшского района была демонтирована крупная ферма. Было изъято 182 функционирующих майнинг-устройства. Общая мощность изъятого оборудования, по данным МВД, составила 364 кВт.











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