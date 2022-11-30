Абхазии не хватает и российской электроэнергии

30.11.2022



На сегодняшний день, по информации Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 млн кВт.ч. Однако, по ее словам, этого объема недостаточно — чтобы обеспечить регион бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт.ч.



«Сейчас у нас суточное потребление 8,7 млн кВт.ч, из них порядка 6,6 млн кВт.ч — это российский свет, около 2 млн кВт.ч мы получаем из ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений», — сказала Озган.





Подробнее: Отчет о выполнении поручений по вопросам энергообеспечения представила 29 ноября лидеру Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслану Бжания "министр экономики" Кристина Озган. Поручения были даны на прошлой неделе и касались объема и условий перетока электроэнергии из России, который начался 22 ноября, и графика ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара».На сегодняшний день, по информации Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 млн кВт.ч. Однако, по ее словам, этого объема недостаточно — чтобы обеспечить регион бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт.ч.«Сейчас у нас суточное потребление 8,7 млн кВт.ч, из них порядка 6,6 млн кВт.ч — это российский свет, около 2 млн кВт.ч мы получаем из ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений», — сказала Озган.Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/11/29/peretoka-elektroenergii-iz-rossii-ne-hvataet-zayavili-v-abhazii









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