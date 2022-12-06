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    В Сухуми определились с инвестором для реконструкции аэропорта
    06.12.2022
    Власти оккупированной Россией Абхазии (территория Грузии) почти определились с инвестором для реконструкции аэропорта Сухуми, и это будет российский инвестор. Об этом со ссылкой на де-факто премьер-министра сообщает «Интерфакс».

    При этом отмечается, что условный срок ввода обновленного аэропорта в эксплуатацию определен концом 2024 года. Об этом ранее заявлял и де-факто лидер Аслан Бжания.

    Аэропорт в Сухуми был закрыт в 1993 году, после войны в Абхазии. В 2006 году Международная организация гражданской авиации (ICAO) аннулировала код аэропорта Сухуми и изъяла информацию о нем из своих документов. В ICAO аэропорт имени Владислава Ардзинба числится за центральным правительством Грузии.


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