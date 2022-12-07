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    В Тбилиси доставили останки 11 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии
    07.12.2022
    На подконтрольную Грузии территорию доставили останки 11 человек пропавших без вести во время военного конфликта в Абхазии, произошедшего в начале 90-х годов.

    Процесс репатриации останков солдат и мирных жителей, пропавших без вести в ходе вооруженных действий, осуществляется периодически. Он проходит после завершения процесса опознания тел.

    В настоящее время среди упокоенных восемь военнослужащих и три мирных жителя.

    Как сообщили в госструктурах Грузии, гражданские панихиды пройдут в соборе Самеба 7 декабря с 17:00 часов и 8 декабря с 11:00 до 14:00 часов. Останки трех опознанных будут захоронены с воинскими почестями 8 декабря в 15:00 часов на Братском кладбище в Дигоми.

    По данным Международного комитета Красного Креста, в результате вооруженных конфликтов 1990-х годов и августа 2008 года более 2 300 человек пропали без вести.

    «За ними стоят семьи, большинство из которых вот уже 30 лет живут в неопределенности потому что им не известна судьба членов их семей. Их переживания и потребности часто незаметны и требуют особой поддержки», — заявили в Международном комитете Красного Креста.

    Фонд «Молодини» («Ожидание») создан для поиска лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов в Грузии, и защиты прав членов их семей. В нем также состоят члены семей тех бойцов, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. А также тех погибших, чьи останки уже перевезены из Абхазии на подконтрольную Грузии территорию.


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