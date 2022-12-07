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    В Украине погиб еще один боевик из Абхазии
    07.12.2022
    Как сообщает российское государственное издание «Sputnik-Аbkhazia», «в боях за освобождение Донбасса» погиб 24-летний Беслан Тапагуа, уроженец Гали, Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии).

    По данным издания, тело бойца было доставлено в Абхазию из российского города Краснодар.

    С начала российского вторжения в Украину, в т.н. «специальной операции» принимают участие военнослужащие и добровольцы из оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвалького региона. Однако, согласно официальным заявлениям, Россия не обязывает абхазов и осетин участвовать в войне в Украине. После 24 февраля 2022 года в Украине погибли несколько десятков бойцов из обоих регионов.


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