В Украине погиб еще один боевик из Абхазии

07.12.2022 Как сообщает российское государственное издание «Sputnik-Аbkhazia», «в боях за освобождение Донбасса» погиб 24-летний Беслан Тапагуа, уроженец Гали, Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии).



По данным издания, тело бойца было доставлено в Абхазию из российского города Краснодар.



С начала российского вторжения в Украину, в т.н. «специальной операции» принимают участие военнослужащие и добровольцы из оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвалького региона. Однако, согласно официальным заявлениям, Россия не обязывает абхазов и осетин участвовать в войне в Украине. После 24 февраля 2022 года в Украине погибли несколько десятков бойцов из обоих регионов.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>