Россия требует от Абхазии гарантий экономической безопасности для своих инвесторов

09.12.2022 Россия предложила Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) новые инвестиционные проекты, но при этом потребовала обязательных гарантий экономической безопасности для своих инвесторов.



Как пишет издание «Акценты», объявили об этом на российско-абхазском деловом форуме в Москве.



Ведение бизнеса в Абхазии связано с рисками. СМИ регулярно рассказывают о рейдерских захватах собственности и бизнеса россиян в частично признанной республике.



Причём с некоторыми предпринимателями расправлялись физически. Так, в Абхазии за последние годы были убиты вице-консул Дмитрий Вишернев (занимался защитой экономических интересов россиян), а также бизнесмены Сергей Клемантович, Владислав Карпов, Михаил Маслов и Михаил Еваленко.



При этом многих преступников местные суды увели от реальных наказаний, либо они попадали под амнистию. Так что на абхазскую Фемиду надежды никакой.



Закон не позволяет гражданам других стран приобретать недвижимость в Абхазии, а получить абхазское гражданство очень сложно. Поэтому предприниматель, открывающий в республике предприятие, очень уязвим в правах.









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