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    "Вкусно — и точка" может появиться в Абхазии в 2023 году
    13.12.2022
    Франшиза компании "Вкусно — и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году, заявил РИА Новости торговый представитель Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в России Олег Барциц.

    "В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимаем такие новости, думаю, это будет не единичный пример.... Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи. Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет", - сказал Барциц.

    Такое решение сети, добавил он, вполне логичный вывод из сложившейся ситуации, в которой многие бренды, в том числе McDonald's ушли из России, и было логично предполагать вход этой структуры в дружественные страны на постсоветском пространстве.

    "Многие компании после ухода определенных западных структур - им ничего не мешает осваивать этот инвестиционный рынок, в том числе абхазский, который достаточно либерален в плане законодательства и гибок в плане налоговой политики", - добавил торгпред.

    Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".


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