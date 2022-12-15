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    «Вкусно – и точка» не может открыть сеть в Абхазии - «Макдоналдс» сказал, что это Грузия
    15.12.2022
    Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно – и точка», заменившая в России «Макдоналдс», хочет открыть рестораны в самопровозглашенной республике Абхазия. Как заявил сообщил журналистам владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор, ведутся переговоры с корпорацией McDonald’s.

    «Есть вопросы, мы все для этого делаем, чтобы туда зайти, но это не так просто. По крайней мере, от нас это не зависит. Это, например, Абхазия, а также Крым», – сказал Говор.

    Как пояснил ТАСС генеральный директор сети Олег Пароев, согласно договору с корпорацией McDonald’s, «Вкусно – и точка» не может работать на тех рынках, где присутствует американский бренд.

    «С Абхазией есть сложность. В Грузии McDonald’s есть, однако в Абхазии его нет, при этом для корпорации Абхазия является частью Грузии. Для того, чтобы эту коллизию решить, мы работаем сейчас с корпорацией по нахождению варианта. Мы хотим соблюсти обязательства перед корпорацией и нам важно выйти на этот рынок правильно, законно. Мы над этим работаем и это займет определенное время», – сказал он и добавил, что пока не может назвать сроки выхода на рынок Абхазии.


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