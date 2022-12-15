«Вкусно – и точка» не может открыть сеть в Абхазии - «Макдоналдс» сказал, что это Грузия

15.12.2022 Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно – и точка», заменившая в России «Макдоналдс», хочет открыть рестораны в самопровозглашенной республике Абхазия. Как заявил сообщил журналистам владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор, ведутся переговоры с корпорацией McDonald’s.



«Есть вопросы, мы все для этого делаем, чтобы туда зайти, но это не так просто. По крайней мере, от нас это не зависит. Это, например, Абхазия, а также Крым», – сказал Говор.



Как пояснил ТАСС генеральный директор сети Олег Пароев, согласно договору с корпорацией McDonald’s, «Вкусно – и точка» не может работать на тех рынках, где присутствует американский бренд.



«С Абхазией есть сложность. В Грузии McDonald’s есть, однако в Абхазии его нет, при этом для корпорации Абхазия является частью Грузии. Для того, чтобы эту коллизию решить, мы работаем сейчас с корпорацией по нахождению варианта. Мы хотим соблюсти обязательства перед корпорацией и нам важно выйти на этот рынок правильно, законно. Мы над этим работаем и это займет определенное время», – сказал он и добавил, что пока не может назвать сроки выхода на рынок Абхазии.









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