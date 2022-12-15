В 2022 году 1 352 человека из Абхазии и Цхинвали получили качественные медуслуги — Ахвледиани

15.12.2022 По заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского

равноправия Теи Ахвледиани, в 2022 году 1 352 человека из Абхазии и Цхинвальского региона воспользовались государственной реферальной программой и получили качественные медицинские услуги.



Об этом Ахвледиани сообщила во время презентации в парламенте годового отчета.



«В то же время продолжалась помощь Абхазскому региону лекарствами и оборудованием для борьбы с пандемией, а также вакцинами для иммунизации и гриппа, противодиабетическими, противотуберкулезными и ВИЧ/СПИД препаратами; Сумма, потраченная на общие компоненты здравоохранения, в этом году превышает 6 миллионов лари. Кроме того, в Абхазский регион регулярно поставлялась продукция сельскохозяйственного назначения, на сумму более 600 тысяч лари, в том числе средства борьбы с мраморным клопом», — сказала министр.









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