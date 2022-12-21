Два торговых павильона сгорели в сухумском «Гранд базаре»

21.12.2022 Сегодня, 21 декабря утром произошел пожар в сухумском торговом ряду «Гранд базар» по улице Ардзинба. Об этом сообщила пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии).



По информации ведомства, огонь охватил несколько торговых павильонов и кафе. Пожарные смогли локализовать возгорание и не допустили распространения огня по общей кровле на весь торговый ряд.



В результате пожара сгорела кровля общей площадью 120 квадратных метров, два торговых павильона выгорели полностью. Пострадавших нет.









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