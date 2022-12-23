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    Народный защитник Абхазии обратилась к европейским структурам в связи с «непризнанием абхазских паспортов»
    23.12.2022
    Де-факто уполномоченная по правам человека Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Асида Шакрыл направила письма Председателю Европейского Парламента, Президенту и членам Европейского Совета, Президенту Европейской комиссии в связи с тем, что Совет Европы принял решение о непризнании российских паспортов, выданных на территории Абхазии и представила абхазское видение по грузино-абхазскому конфликту.

    В обращении говорится о том, что «абхазскую точку зрения в течение долгих 30 лет равнодушно не принимали в расчет, что приводило к одностороннему взгляду на конфликт, к несбалансированному отношению и к блокированию поиска его конструктивного и справедливого решения».

    Асида Шакрыл выражает надежду на то, что Совет Европы «сможет выйти из порочного круга дезинформации относительно природы и истории грузино-абхазского конфликта, который привел к несправедливому бессрочному наказанию народа Абхазии».

    «Мы не видим иной возможности восстановить права жителей Абхазии, кроме как через объективный анализ и непредвзятую оценку событий, связанных с агрессией Грузии против Абхазии в 1992 году», — говорится в обращении.

    По разным неофициальным данным, российский паспорт есть у 80-90% жителей Абхазии и Южной Осетии. После аннексии Крыма большая часть стран ЕС не выдавала визы гражданам с паспортом, выданным в Цхинвали и Сухуми.


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