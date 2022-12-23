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    В Италии напечатали почтовую марку с изображением собора Бичвинти
    23.12.2022 - Новости-Грузия
    Памятные почтовые марки выпущены к 30-летию дипломатических отношений между Грузией и Италией — они посвящены творчеству итальянского миссионера и художника Кристофоро де Кастелли, который в 17 веке жил в Грузии. 

    Почтовые марки одновременно напечатаны Государственным монетным двором и Полиграфическим институтом Италии, и Почтовым отделением Грузии. 

    В Италии тираж 350 010, стоимость 2,40 евро, в Грузии — тираж 20 000, стоимость 7 лари.

    «Не случайно выбор остановился на одной из картин Кристофоро Кастелли, которую он создал в XVII веке, во время своего 25-летнего проживания в Грузии… Этот выбор свидетельствует об интенсивности и глубине исторических связей между двумя странами, а также о вкладе итальянцев в знакомство с Грузией европейской культурной семьи», — заявило посольство Италии. 

    На картине изображен храм в Бивчинти, ныне Пицунда — сейчас эта территория находится вне контроля властей Грузии и имеет статус оккупированной. А оригинал рисунка 17 века хранится в муниципальной библиотеке Леонарда Шаша, в Палермо 

    Презентация почтовой марки состоится 27 декабря, в Национальной библиотеке парламента Грузии.
    Де Кастелли родился в Генуе в 1597 году. После учебы в иезуитском коллегиуме вступил в мужской католический театинский орден. 

    В 1626 году Ватикан принял декрет об основании театинской миссии в Грузии и в страну отправили группу из пяти монахов, среди них был и Кастелли, тогда ему был 31 год. 

    Кастелли жил в разных регионах Грузии, расписывал церкви, открывал приюты и даже основал больницу в Кутаиси. 

    Де Кастелли провел в Грузии около 22 лет. Умер Кристофоро де Кастелли в Палермо в 1659 или 1660 году

    Во время пребывания в Грузии Кастелли составил обширный альбом. Сохранился только второй том из 570 рисунков, первый пропал во время шторма по пути из Рима в Палермо.

    На зарисовках сохранились сцены из сельской жизни, портреты правителей, лица женщин и архитектура того времени, природа и животные. Кастелли рисовал все, что видел. 

    Работы де Кастелли хранились забытыми в Коммунальной библиотеке Палермо, пока в 1878 году их не обнаружили священники.

    В 1976-1977 году «Информация и альбом о Грузии» итальянского миссионера были расшифрованы, переведены и прокомментированы Бежаном Гиоргадзе. А с 2015 года во Дворце искусств в Грузии хранится альбом копий рисунков Кристофоро де Кастелли. 

    Источник: Новости-Грузия


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