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    Гарибашвили: В случае объединения страны Абхазия может стать вторым Монако, а Сухуми — вторым Монте-Карло
    27.12.2022
    Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, что власти Грузии найдут 10 миллиардов долларов, чтобы вложить в Абхазию и Цхинвальский регионе в случае объединения страны. 

    «Я хочу сказать нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам об упущенных возможностях», — сказал Гарибашвили.

    «Наша политика мирная, мы хотим залечить раны. И я говорю, что в случае объединения нашей страны мы можем инвестировать около 10 миллиардов в Абхазию, а также в Самачабло (Цхинвальский регион) в первые три года. Абхазия может стать вторым Монако, и это не преувеличение. А Сухуми — вторым Монте-Карло», — заявил премьер-министр. 

    По его словам, главным приоритетом властей является продолжение миролюбивой политики в отношении оккупированных регионов и реализация программ примирения.

    «Наша цель — улучшить социально-экономические условия населения, пострадавшего от конфликта, и примирить искусственно разделенные общества путем развития сотрудничества и укрепления доверия на основе общих интересов», — сказал Гарибашвили.

    В качестве примера он привел тот факт, что в прошлом году в вузы Грузии были зачислены 230 студентов с оккупированных территорий, и более 1300 человек получили медицинскую помощь.

    «Эти льготы будут продолжаться и в будущем… Наша политика не будет пересмотрена, мы лишь хотим мирным путем и урегулировать конфликт, преодолеть ту ужасную трагедию, чтобы мы все вместе жили в единой, сильной, европейской Грузии», — сказал Гарибашвили.


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