В Сухуми ответили на заявление Гарибашвили о потенциале стать вторым Монако

Заместитель главы т.н. МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Кан Тания ответил на заявление премьер-министра Грузии о потенциале Абхазии стать вторым Монако.
«Премьер-министр Грузии предложил признать Абхазию?
Уважаемый господин Гарибашвили, хочу напомнить, что разрушения, которые принесла развязанная Грузией война 1992-1993 годов, нанесла ущерб Абхазии по разным оценкам до 17 млрд $. Если вести речь в русле экономического ущерба, то Вы обязаны Абхазии куда большую сумму и без всяких условий «если».
Республика Абхазия не объединится с Грузией ни за какие деньги, мы свой суверенитет не продаем и свободой не торгуем. Но в Вашем заявлении есть несколько здравых предложений, а именно мысль о том, что Абхазия может стать Монако.
Для этого Вам даже не надо тратить 10 млрд $, а лишь принять постановление правительства о признании суверенитета Абхазии, что позволит нам вступить в ООН, сотрудничать с другими странами и дополнительно развивать страну», — написал он в Facebook.