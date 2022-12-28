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    В Сухуми ответили на заявление Гарибашвили о потенциале стать вторым Монако
    28.12.2022
    Заместитель главы т.н. МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Кан Тания ответил на заявление премьер-министра Грузии о потенциале Абхазии стать вторым Монако.

    «Премьер-министр Грузии предложил признать Абхазию?

    Уважаемый господин Гарибашвили, хочу напомнить, что разрушения, которые принесла развязанная Грузией война 1992-1993 годов, нанесла ущерб Абхазии по разным оценкам до 17 млрд $. Если вести речь в русле экономического ущерба, то Вы обязаны Абхазии куда большую сумму и без всяких условий «если».

    Республика Абхазия не объединится с Грузией ни за какие деньги, мы свой суверенитет не продаем и свободой не торгуем. Но в Вашем заявлении есть несколько здравых предложений, а именно мысль о том, что Абхазия может стать Монако.

    Для этого Вам даже не надо тратить 10 млрд $, а лишь принять постановление правительства о признании суверенитета Абхазии, что позволит нам вступить в ООН, сотрудничать с другими странами и дополнительно развивать страну», — написал он в Facebook.


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