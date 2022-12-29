В 2023 году Россия поможет Абхазии на 578 млн рублей меньше, чем в нынешнем году

29.12.2022 В Абхазии принят в четверг во втором, окончательном, чтении проект закона о бюджете на 2023 год с дефицитом в 1,7 млрд рублей, что составляет 13,6% от уровня доходов, передает ТАСС.



Общий объем бюджета Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) на 2023 год по доходам составляет 12,5 млрд рублей, по расходам - 14,2 млрд рублей, дефицит - 1,7 млрд рублей. Финансовая помощь Российской Федерации в 2023 году составит 5,1 млрд рублей, что на 578 млн меньше, чем в прошлом году.



По данным местного "Минфина", расходы на национальную оборону составят 510 млн рублей, национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 1,9 млрд рублей, национальную экономику - 2,2 млрд рублей. Бюджет предусматривает реализацию 16 целевых программ, многие из которых - по здравоохранению.











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