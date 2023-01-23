Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Абхазии завели дело против переехавшего в Тбилиси Руслана Гамисония

23.01.2023 В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении еще одного гражданина самопровозглашенной республики, переехавшего в Тбилиси.



Сухумская прокуратура обвиняет Руслана Фамильевича Гамисония в «незаконном пересечении государственной границы» и «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Абхазии, совершенных с использованием средств массовой информации», пишет «Эхо Кавказа».



В прокуратуре утверждают, что Гамисония покинул Абхазию в июне 2022 года «умышленно, незаконно, вне пункта пропуска, без действительных документов и надлежащего разрешения».



В августе 2022 года блогер Даур Буава опубликовал видео на своей странице в соцсети TikTok, в котором абхазские ведомства усмотрели «идеи, содержащие скрытый призыв к неограниченному кругу пользователей, направленный на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия и вхождение Республики Абхазия в состав Грузии». Гамисония, в частности, заявил:



«Я был вынужден переехать из Сухуми в Тбилиси. То, что сейчас происходит в Абхазии… Та власть, которая не дает говорить правду, распродает земли, занимается уничтожением людей, молодежи. Нет никакого развития. Ведется пропаганда, что здесь враги, якобы враги. Но здесь врагов нет. Пора прийти к совместному диалогу, начать выстраивать отношения, прийти к будущему. Здесь есть будущее, все друг другу помогают, все будет дальше очень хорошо. Миру мир!».



По информации сухумской прокуратуры, в настоящее время «проводится процессуальная проверка по факту других публикаций в средствах массовой информации» с участием Руслана Гамисония.



«Видеоматериалы, в которых фигурирует Гамисония Руслан, направлены на лингвистическую экспертизу, по исполнению и получению которой следователем будет принято процессуальное решение», – сказано в заявлении.



Отметим, что в своем тикток-аккаунте Гамисония говорит, что «Абхазия – это регион Грузии», а «народ Грузии – великий народ, который хочет помочь спасти абхазов».



В абхазской прокуратуре также заявили, что Гамисония был судим Верховным судом за умышленное убийство, а Гульрипшским районным судом – «по факту изнасилования и развратных действий в отношении двух гражданок РФ». Об этом в эфире абхазского телевидения заявлял и глава СГБ Роберт Киут.



Ранее в Абхазии возбудили уголовное дело против Даура Буава, переехавшего в Тбилиси в 2021 году, по статье «государственная измена». В Сухуми заявили, что его видео направлены «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности» самопровозглашенной республики.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>