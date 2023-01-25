Из-за роста числа ДТП начальник абхазской ГАИ подал в отставку

Начальник Госавтоинспекции самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) Батал Агрба написал заявление об уходе «из-за сложной ситуации на дорогах», - информирует "Эхо Кавказа".



Как сообщило агентство «Апсныпресс», об этом глава МВД Вальтер Бутба сообщил на расширенном совещании у абхазского лидера Аслана Бжания.



Бжания, в свою очередь, отметил, что в минувшем году, по сравнению с 2021 годом, в Абхазии существенно увеличилось количество ДТП.



Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.











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