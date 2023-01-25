.: Лента Новостей
  • В Абхазии ввели запретные зоны для полетов
  • В Абхазии критикуют планы властей взять новый кредит у РФ
  • Из-за роста числа ДТП начальник абхазской ГАИ подал в отставку
  • В Абхазии завели дело против переехавшего в Тбилиси Руслана Гамисония
  • В 2023 году Россия поможет Абхазии на 578 млн рублей меньше, чем в нынешнем году
  • Стало известно о гибели еще двоих боевиков из Абхазии
  • Еше один абхазский боевик погиб на Донбассе
  • В Сухуми ответили на заявление Гарибашвили о потенциале стать вторым Монако
  • Гарибашвили: В случае объединения страны Абхазия может стать вторым Монако, а Сухуми — вторым Монте-Карло
  • В Италии напечатали почтовую марку с изображением собора Бичвинти

    •
     
    Из-за роста числа ДТП начальник абхазской ГАИ подал в отставку
    25.01.2023
    Начальник Госавтоинспекции самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) Батал Агрба написал заявление об уходе «из-за сложной ситуации на дорогах», - информирует "Эхо Кавказа".

    Как сообщило агентство «Апсныпресс», об этом глава МВД Вальтер Бутба сообщил на расширенном совещании у абхазского лидера Аслана Бжания.

    Бжания, в свою очередь, отметил, что в минувшем году, по сравнению с 2021 годом, в Абхазии существенно увеличилось количество ДТП.

    Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия