В Абхазии подал в отставку и.о. главы «Черноморэнерго»

02.02.2023 В самопровозглашенной республике Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) исполняющим обязанности генерального директора компании «Черноморэнерго» назначен Рамин Зингишвили. Он занимал должность заместителя гендиректора по распределительным сетям.



Как пишет агентство «Апсныпресс», и.о. гендиректора «Черноморэнерго» Зураб Багапш был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Он руководил компанией с 17 октября 2022 года.



Телеграм-канал RESPUBLICA со ссылкой на источник пишет, что у Багапша «возникли противоречия с правительством относительно проводимой ими политики в сфере энергетики».



«В частности, Зураб Багапш не разделяет позицию правительства по продаже энергетической системы Абхазии в частные руки», – говорится в сообщении.





Отметим, что сегодня в Сухуми проходит митинг против веерных отключений электричества и роста тарифов. С 1 февраля абонентам свет отключают по три раза в сутки, части – на пять, части – на семь часов в день.





У здания президентской администрации, где собрались активисты, усилены меры безопасности, выставлены железные ограждения.









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