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    На абхазский майнинг не хватает даже российского электричества
    06.02.2023
    Нагрузки на ЛЭП в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) достигли критических показателей из-за майнинга криптовалюты.

    В Абхазии могут вернуться к прежнему графику пятичасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго».

    Введение данной меры связано с резким возрастанием потребления электричества, которое началось с момента перехода на трёхчасовые ограничения.

    «Нагрузка на воздушной линии электропередач «Псоу», по которой происходит переток электроэнергии из Российской Федерации превысила допустимые нормы. От российской стороны поступило предупреждение, что в случае не снижения нагрузок, переток будет автоматически отключён», — отметили в «Черноморэнерго».

    Согласно сообщению, резкое повышение потребления электричества обусловлено незаконным подключением оборудования по добыче криптовалют.

    «Убедительная просьба экономить электроэнергию и отключить незаконно подключенное к энергосети оборудование по добыче криптовалюты», — добавили в предприятии.

    Напомним, ранее на таможенном посту «Псоу» сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными преступлениями изъяли два аппарата для майнинга криптовалюты.


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