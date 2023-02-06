На абхазский майнинг не хватает даже российского электричества

06.02.2023 Нагрузки на ЛЭП в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) достигли критических показателей из-за майнинга криптовалюты.



В Абхазии могут вернуться к прежнему графику пятичасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго».



Введение данной меры связано с резким возрастанием потребления электричества, которое началось с момента перехода на трёхчасовые ограничения.



«Нагрузка на воздушной линии электропередач «Псоу», по которой происходит переток электроэнергии из Российской Федерации превысила допустимые нормы. От российской стороны поступило предупреждение, что в случае не снижения нагрузок, переток будет автоматически отключён», — отметили в «Черноморэнерго».



Согласно сообщению, резкое повышение потребления электричества обусловлено незаконным подключением оборудования по добыче криптовалют.



«Убедительная просьба экономить электроэнергию и отключить незаконно подключенное к энергосети оборудование по добыче криптовалюты», — добавили в предприятии.



Напомним, ранее на таможенном посту «Псоу» сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными преступлениями изъяли два аппарата для майнинга криптовалюты.









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