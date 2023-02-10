Детям, пострадавшим от землетрясения в Сирии, предложили реабилитацию в Абхазии

По данным абхазских СМИ, де-факто лидер Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания провел телефонную беседу с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом и предложил помощь.
В частности, абхазская сторона предлагает детям, пострадавшим от землетрясения в Сирии и оставшимся без родителей, реабилитацию в абхазских санаториях.
Кроме того, в Сухуми запланированы мероприятия по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек. Турецкое министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в четверг вечером, что число погибших в стране превысило 17 тысяч, в Сирии зарегистрировано более трёх тысяч жертв землетрясения.