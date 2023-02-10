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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Грузия сможет получать военную помощь от США по упрощенной процедуре

10.02.2023 Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки.



По информации Минобороны Грузии, на встрече обсуждались вопросы стратегического сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также глобальные и региональные вызовы безопасности.



«На встрече стороны обсудили глобальные и региональные вызовы безопасности. Было обращено внимание на незаконную оккупацию Россией территорий Грузии и Украины и действиях, подрывающих установленный на правилах международный порядок. Была отмечена важная роль Грузии в архитектуре безопасности Черного моря, а также в содействии миру и стабильности в регионе», — говорится в сообщении Минобороны.



По словам Джуаншера Бурчуладзе, инициатива Грузии по усилению обороны и сдерживания еще больше укрепляет образцовое партнерство и способствует миру и стабильности как в стране, так и в более широком Черноморском регионе.



В рамках визита в США министр обороны также посетил Арлингтонское национальное кладбище и возложил венок к могиле неизвестного солдата. Запланирована встреча в Бюро Национальной гвардии США.



В информации Пентагона на встрече обсуждался вопрос увеличения военной помощи Грузии со стороны США. В январе Министерство обороны уведомило Конгресс о выделении финансирования на обеспечение безопасности Грузии в размере 33 миллионов долларов.



«Сегодня я рад объявить, что мы утвердили график предоставления помощи Грузии с учетом рисков с целью упростить Грузии процесс, благодаря которому она может запрашивать и приобретать жизненно важные военные средства. Это решение отражает то значение, которое мы придаем нашим двусторонним оборонным отношениям и партнерству», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.



Он отметил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии на протяжении трех десятилетий, сказал Остин.



«Грузия углубила свои связи с Западом и поддержала свой путь к евроатлантической интеграции. Он также подчеркнул, что за это время Грузия внесла значительный вклад в глобальную безопасность», — сказал Остин.



По его словам, грузинские воинские части служили вместе с силами США и НАТО и понесли потери в Косово, Ираке и Афганистане.









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