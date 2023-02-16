В Абхазию могут переселить пострадавших от землетрясения в Сирии абхазов

16.02.2023 «Министр иностранных дел» оккупированной Россией территории Грузии - Абхазии Инал Ардзинба на английском языке обратился к сирийскому народу. Он выразил соболезнования и слова поддержки от имени народа Абхазии в связи с разрушительным землетрясением, унесшим в Сирии жизни нескольких тысяч человек.



«С глубокой грустью мы получили известие о разрушительном землетрясении в Сирии. Мы увидели огромное количество жертв и раненых. Следим за новостями и ищем способы поддержать братский народ. Уважаемый сирийский народ, сегодня мы наблюдаем известную политику двойных стандартов со стороны коллективного Запада. Они не хотят помогать Сирии по политическим причинам. Такое разрушительное стихийное бедствие должно быть вне всякой политики. В этот трагический момент пришло время объединиться и действовать. Дорогие жители Сирии - мы уважаем и любим вас. Крепитесь», – сказал Ардзинба.



Он также добавил, что рассматривается «возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию».



Ранее стало известно, что абхазский Кабмин выделит на помощь Турции и Сирии 300 тысяч долларов.



В абхазском МИДе сообщали, что во время разрушительного землетрясения в Турции погибли двое представителей абхазской диаспоры.



Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил лидер абхазских сепаратистов Аслан Бжания.









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