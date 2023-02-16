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    «Даже обсуждать эту тему – утрата нашего суверенитета» — Шамба о возможном присоединении к России
    16.02.2023
    Секретарь де-факто Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба выступил с заявлением в ответ на распространенную из различных источников информацию о возможном присоединении Абхазии и ряда других стран к Российской Федерации.

    «Мне прислали несколько раз какие-то заявления, непонятно от кого, от чьего имени они сделаны. Я, честно говоря, особо внимания не обращал, но теперь чувствую, что надо, всё-таки, ответить на них, чтобы общество наше понимало, что эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются — поехал президент и вдруг вернулся, и мы в составе России. У нас есть Конституция, которая просто не позволяет обсуждать вообще эту тему. Это уголовно наказуемая ответственность за постановку таких вопросов вообще. Поэтому это нереально. Президент поехал с рабочим визитом, сегодня у него встреча будет в Совете безопасности. Я тоже должен выехать, кстати, говоря, на днях на встречу с коллегами из Совета безопасности. Мы готовим план мероприятий по совместным действиям. Единственное, что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему – это утрата нашего суверенитета, нашей независимости», — сказал он.

    При этом Шамба отметил, что на уровне экспертов могут обсуждаться вопросы нового евразийского союза.

    «Но однозначно да, обсуждаются какие-то вопросы, но это на уровне там экспертных оценок, какие возложены в будущем конфигурации, говорят о евразийском союзе типа Европейского Союза. Европейский союз тоже не означает утрату суверенитета государств, которые в него входят. Мы не знаем таких предложений пока даже ещё не было, это всё какие-то домыслы, которые трудно сейчас даже обсуждать. Ничего подобного с руководством Российской Федерации мы не обсуждали», — добавил он.

    Сейчас в Москве с визитом находится де-факто президент Сергей Шамба. Он проведет встречи в администрации президента России.

    Однако пресс-секретарь администрации Путина Дмитрий Песков заявил в беседе со СМИ, что встреча с Асланом Бжания не входит в расписание президента России.

    Де-факто министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба также направился с рабочим визитом в Москву.

    Также известно, что на 17 февраля запланирован визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву.

    На данный момент нет официальной информации о том, планируется ли какая-либо встреча между абхазской, осетинской, российской и белорусской сторонами. Информация о возможной встрече сторон в указанном формате, была опубликована в СМИ.


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