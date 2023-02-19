В Абхазии высказались против вступления в состав России

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19.02.2023 - РИА Новости Ряд общественных организаций и деятелей Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) высказались против якобы возможного вступления в состав России, заявив, что вопрос о статусе республики не подлежит обсуждению.



После появления информации о рабочей поездке лидера режима Абхазии Аслана Бжания в Москву на различных неофициальных интернет-ресурсах появились статьи о "возможном присоединении нескольких государств к территории РФ", в числе которых была названа и Абхазия. Глава т.н. Совета безопасности Сергей Шамба уже опроверг это, отметив, что "вбросы не имеют ничего общего с реальностью", признание независимости Абхазии не подлежит пересмотру, "есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему".



В заявлении общественников отмечается, что Абхазия является мирной страной, стремящейся к добрососедским и дружественным отношениям со всеми народами, на протяжении 15 лет после признания Россией независимости Абхазии республика выстраивает с ней взаимовыгодные двусторонние отношения. Общественники напомнили, что Россия оказывает Абхазии финансовую помощь, открыла свои рынки для абхазской продукции. Абхазия же предоставила России возможность разместить на своей территории военные базы для обеспечения общей безопасности, радушно принимает российских туристов на своих морских и горных курортах.



"Считаем, что формат действующих отношений с признавшими нас странами, в первую очередь с Российской Федерацией, полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях. Все спекуляции на тему о вхождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц, считаем безответственными и наносящими вред нашим взаимоотношениям. Независимый статус нашего государства определен в Конституции и не может быть предметом обсуждения", — говорится в заявлении.



В тексте отмечается, что Абхазия состоялась как государство, в котором эффективно функционируют основные демократические институты, являющиеся базисом современного и динамичного развития.



"Мы также считаем, что сегодня не в интересах Абхазии, учитывая ее частично признанный статус и ряд других внутриполитических факторов, рассматривать варианты вступления в какие-либо союзные государства. Однако не исключено, что подобные вопросы будут обсуждаться в будущем, после широкого признания международным сообществом и ООН нашего суверенитета как исторического выбора народа Абхазии", — подчеркивается в заявлении.









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