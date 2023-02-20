Проживающие в Абхазии российские граждане должны будут вернуть незаконно полученные пенсии

20.02.2023 В Госдуму на ратификацию внесли соглашение между Россией и Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии) об усилении ответственности за расходование российских средств на выплату пенсий гражданам РФ, постоянно проживающих в Абхазии. Об этом сообщает ТАСС.



В соглашении указано, что абхазской стороне необходимо произвести возврат пенсионных выплат и доплат к ним, которые излишне были получены родственниками умерших пенсионеров «ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти». Также возможно последующее взыскание полученных сумм с виновных лиц.



Кроме того, в целях реализации соглашения российской стороне разрешается беспрепятственное перемещение через границу грузов (компьютерной, копировальной техники и др.), необходимых для выполнения своих обязательств. В этом же случае Россия освобождается от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения сотрудников компетентного учреждения РФ на территории Абхазии.



В сопроводительных материалах отмечается, что объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним за период с 2015 года по 30 июня 2022 года составил 24,35 млн рублей.



Напомним, ранее Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о взаимном признании стажа сотрудников таможенных служб для дальнейших выплат надбавок за выслугу лет.









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