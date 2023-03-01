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    Шамба: мы во многом зависим от внутриполитической конъюнктуры в Грузии
    01.03.2023
    «Мы сейчас во многом зависим от внутриполитической конъюнктуры в Грузии», заявил секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил на прошедшей в Сухуми конференции «Специальная военная операция как фактор мировой и региональной политики».

    «Нынешнее грузинское руководство держит нейтралитет по отношению к России. Более того, оно активно сопротивляется попыткам украинских властей и собственной оппозиции, которая требует открыть в Абхазии и Южной Осетии второй фронт против России», – сказал он.

    Шамба говорит, что за такой политикой «заингурского соседа стоит не русофилия или стремление к урегулированию отношений». По его словам, такое поведение грузинских властей вызвано сугубо прагматичными причинами.

    «Однако, кто сказал, что в результате нынешнего давления грузинское руководство не будет заменено на антироссийских радикалов или само будет вынуждено открыть второй фронт?» – задал вопрос Шамба.

    Он добавил, что Абхазия должна сконцентрироваться на нескольких вопросах:

    «Во-первых, мы должны самым тщательным образом проверить мобилизационные возможности нашей армии, соответствующие поручения уже даны президентом. Во-вторых, в кратчайшие сроки должна быть подготовлена концепция реформы вооруженных сил. Особое внимание должно быть уделено вопросам перевооружения, оснащения армии новейшими видами вооружения и военной техники. В-третьих, мы продолжим нашу политику поддержки новых российских регионов – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей».

    Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба говорил, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая».


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