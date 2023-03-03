Ардзинба желает перенести Женевские дискуссии в Минск

Глава МИД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инал Ардзинба заявил о необходимости перенести Международные женевские дискуссии в Минск.



«Швейцария все менее нейтральна. Пытаются говорить с нами на непонятном для нас, неравном языке», — заявил он российскому изданию «Спутник».



Женевские дискуссии проходят с 2008 года [после августовской войны], под совместным председательством Европейского союза, ООН и ОБСЕ. В процессе участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Россией территорий Грузии - Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии и Абхазии.











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