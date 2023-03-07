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    В Абхазии предъявили обвинение пятерым силовикам по делу о пытках российского туриста
    07.03.2023
    Дело милиционеров из Абхазии ушло в суд — их обвиняют в пытках российских туристов

    Пятерым сотрудникам милиции Гагрского района Багателия Х.В., Джалагония Д.Ю., Читанава А.Л, Мишелия И.Р. и Аншба Т. Р. предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело направлено в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу.

    Днём 7 апреля 2021 года компания российских туристов отправилась осматривать достопримечательности рядом с горой Мамдзышху. Дарья Морозова вместе с подругой Полиной Салминой захотели заглянуть на старое кладбище, а муж Дарьи Артём Русских решил подождать их недалеко от дороги.

    К нему подъехали двое сотрудников, показали удостоверения уголовного розыска и заставили сесть в авто. У Артёма отобрали вещи и телефон, спрашивали, что он делал рядом с кладбищем, но не верили его ответам. Его доставили в отдел, где вновь опрашивали и посадили в клетку. Причины задержания ему не пояснили.

    В это время женщины вернулись в отель, так как подумали, что Артём просто их не дождался. Уже в номере при помощи геолокации они нашли Артёма в милиции и направились туда.

    Артёма продержали примерно до 23:00 и отпустили. По дороге из отдела компанию вновь догнали силовики: они силой заставили мужчину сесть в машину — якобы он не подписал документы, а женщинам сказали вернуться в отдел пешком.

    Милиционеры потребовали пароли от телефонов, читали переписки, после развели женщин по кабинетам, начали им угрожать, требовали признаться, где они прячут наркотики.

    Ночью сотрудники отвезли Артёма Русских в отель на обыск, но ничего там не нашли. По возвращению в отдел его начали допрашивать в жёсткой форме. Силовики кричали, били, угрожали прострелить ноги и убить. После его пытались повесить, увезли к реке и опускали головой в воду. К утру туристов отвезли к российской границе. Уже в Сочи они обратились в больницу, где у Артёма зафиксировали перелом трёх рёбер, травмы внутренних органов и множественные ушибы.

    Интересы пострадавших представляет адвокат Сергей Локтев.


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