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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное ЕСПЧ обязал власти России выплатить 93 тысячи евро за нарушение прав человека в Абхазии

08.03.2023 Власти России должны нести ответственность за незаконное лишение свободы, пытки и отсутствие справедливого суда в отношении Левана Мамасахлиси и Григола Нанава, которые были обвинены в Абхазии по делам о подготовке терактов, постановил Европейский суд по правам человека. Суд обязал власти России компенсировать моральный ущерб и издержки, несмотря на то, что Россия сняла с себя обязательство исполнять решения ЕСПЧ.



Как писал "Кавказский узел", 14 февраля 2007 года абхазский режим передал властям Грузии Левана Мамасахлиси, отбывавшего срок в абхазской тюрьме. Как сообщили в Службе государственной безопасности Абхазии, Леван Мамасахлиси был приговорен к 14 годам лишения свободы военным судом Республики Абхазия в 2002 году. Мамасахлиси признан виновным в незаконном хранении и применении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и незаконном переходе границы. Власти Абхазии заявляли, что Леван Мамасахлиси, который, учась в Тбилисском университете, был завербован грузинскими спецслужбами и в 2001 году подготовил в Пицунде теракт, который лишь по счастливой случайности не унес жизни десятков отдыхающих. 13 мая 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш (возглавлял Абхазию с 12 февраля 2005 до 29 мая 2011 года) помиловал 85-летнего жителя села Абастумани Зугдидского района Западной Грузии Григола Нанава, он доставлен в Грузию. Нанава обвинялся в попытке совершения теракта на территории Абхазии. Семья Нанава утверждала, что он навещал в Абхазии родственников.



Сегодня ЕСПЧ впервые вынес решение о нарушениях прав человека на территории Абхазии по жалобам Левана Мамасахлиси и Григола Нанава, которые поступили в Страсбургский суд в 2004 году, сообщил юрист Павел Чиков.



Суд признал, что были нарушены нарушения права заявителей по статьям Европейской конвенции о правах человека о запрете пыток, о свободе и личной неприкосновенности и о праве на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ обязал власти России выплатить им по 35 тысяч евро компенсации морального вреда, а также обязал возместить судебные издержки на сумму 23 300 евро. Суд отметил, что нарушения допущены властями Российской Федерации, Грузия, несмотря на то, что это ее международно признанная территория, непричастна к нарушению прав, и обязал власти России выплатить компенсации, следует из решения, опубликованного на сайте суда.



Вывод в отношении России был основан на существенной военной помощи и размещении российских военных баз в Абхазии, а также политической и экономической помощи, указал юрист Кирилл Коротеев.



"По существу дело выглядит достаточно обычной историей про пытки, бесчеловечные условия содержания под стражей и отказ в медицинской помощь заключенным. Но важен вывод Суда в отношении де факто абхазских судов. Рассматривая правовые основания для лишения свободы заявителей, ЕСПЧ счел, что о судебной системе и фактически применимом законодательстве Абхазии у него очень мало сведений. При этом отделение правовой системы Абхазии от грузинской произошло в 1992 году, а с тех пор Грузия вступила в Совет Европы и провела многочисленные реформы. ЕСПЧ не смог поэтому признать де факто абхазские суды такими судебными органами, которые могли бы принимать решения о лишении людей свободы с соблюдением требований Конвенции. То есть абхазские суды не являются "судами, предусмотренными законом", поскольку не имеют никакой "конституционной и законодательной основы", - привел его слова Чиков в своем Telegram-канале.











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