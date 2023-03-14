В этот день 30 лет назад от российской 500 кг-вой бомбы около Сухуми погибли грузинские журналисты и саперы

14.03.2023 14 марта 1993 года от взрыва российской 500 кг бомбы в районе Ачадары около Сухуми погибли 4 грузинских журналиста и 7 саперов.



Перед штурмом Сухуми абхазскими боевиками 15 марта 1993 года, 13 марта российская авиация сбросила на грузинские позиции 500 кг бомбы по всей длине гумистинского фронта.



Бомбы не взорвались, т.к. были с часовым механизмом, но это никто не знал, как и то что готовится штурм Сухуми, пишет известный грузинский блогер Георгий Сухуми Джахая.



14 марта 1993 на разминирование бомбы, упавшей во двор семьи Джанджгава в селе Ачадара, вышла группа саперов в составе 7 человек: Гиули Такаландзе, Рамаз Беселия, Автандил Копалиани, Руслан Цхадая, Нодар Осадзе, Акакий Миминошвили, группой командовал подполковник Андро Маглагелидзе.



Вместе с ними пошли 4 грузинских журналиста из киностудии «Грузияфильм», которые снимали документальный фильм о войне в Абхазии. Это были Георгий Попиашвили, Александр (Саша) Карапетян, Джумбер Эзугбая, Гулико Годоладзе



Во время разминирования сработал часовой механизм, и все находящиеся поблизости люди погибли.











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