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    В этот день 30 лет назад от российской 500 кг-вой бомбы около Сухуми погибли грузинские журналисты и саперы
    14.03.2023
    14 марта 1993 года от взрыва российской 500 кг бомбы в районе Ачадары около Сухуми погибли 4 грузинских журналиста и 7 саперов.

    Перед штурмом Сухуми абхазскими боевиками 15 марта 1993 года, 13 марта российская авиация сбросила на грузинские позиции 500 кг бомбы по всей длине гумистинского фронта.

    Бомбы не взорвались, т.к. были с часовым механизмом, но это никто не знал, как и то что готовится штурм Сухуми, пишет известный грузинский блогер Георгий Сухуми Джахая.

    14 марта 1993 на разминирование бомбы, упавшей во двор семьи Джанджгава в селе Ачадара, вышла группа саперов в составе 7 человек: Гиули Такаландзе, Рамаз Беселия, Автандил Копалиани, Руслан Цхадая, Нодар Осадзе, Акакий Миминошвили, группой командовал подполковник Андро Маглагелидзе.

    Вместе с ними пошли 4 грузинских журналиста из киностудии «Грузияфильм», которые снимали документальный фильм о войне в Абхазии. Это были Георгий Попиашвили, Александр (Саша) Карапетян, Джумбер Эзугбая, Гулико Годоладзе

    Во время разминирования сработал часовой механизм, и все находящиеся поблизости люди погибли.


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