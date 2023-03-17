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    Вчера в Гагре неизвестный стрелял по бездомным и домашним собакам
    17.03.2023
    Зоозащитники подали заявление в милицию по факту отстрела, рассказала Sputnik руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.

    Пока точно неизвестно сколько именно собак пострадало при стрельбе – трех раненых отправили в одну из российских ветклиник, еще одна, хозяйская, которая была на самовыгуле, не выжила.

    Все пострадавшие животные были простерилизованы и привиты. На ушах у них были бирки.

    "Мы обратились в администрацию района, где нам сказали, что указаний по отстрелу собак не давали и то, что не были в курсе произошедшего. Они вызвали милицию на место. Со слов главы района, с 2016 года в Гагре действует запрет на отстрел собак", – добавила Отырба.

    Замначальника Гагрского РОВД Астамур Юнусба подтвердил Sputnik, что милиция приняла заявление зоозащитников и проводит доследственную проверку. По его словам, разрешения на отстрел собак в районе нет ни у одной организации. Он не исключает, что может быть заведено уголовное дело.


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