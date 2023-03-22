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    Из Сочи в Гагру будут ходить электропоезда
    22.03.2023
    Летом 2023 года по маршруту Сочи-Гагра будет запущен скоростной электропоезд «Ласточка», сообщил журналистам главный инженер абхазского участка (оккупированная Россией территория Грузии) Грузинской железной дороги Леонид Куруа.

    «Отмечается рост популярности отдыха российских туристов в Абхазии. Перед нами остро стоит вопрос перевозки пассажиров из России в Абхазию и в обратном направлении. ОАО «РЖД» предлагает нам совместную организацию перевозок туристов», — цитирует Куруа «Интерфакс».

    Сообщается, что тестовый рейс будет запущен уже в апреле.

    «В случае, если выявят недостатки, у специалистов будет время на их устранение до начала курортного сезона. Надеемся, что к началу лета данный состав будет курсировать по маршруту Сочи-Гагра. Предусматривается, что на первом этапе по этому маршруту будут работать пять составов «Ласточки», — сказал Куруа.

    Кроме того, по словам главного инженера, также рассматривается вопрос о продлении маршрутов некоторых пассажирских поездов, следующих в настоящее время до Адлера.


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