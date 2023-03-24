ИКАО всегда будет рассматривать аэропорт частью воздушного пространства Грузии - Дарчиашвили

24.03.2023 Международная организация гражданской авиации (ИКАО) «однозначно и последовательно» выступает в защиту территориальной целостности Грузии. Об этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили заявил в парламенте, говоря о планах властей самопровозглашенной республики Абхазия восстановить Сухумский аэропорт и начать рейсы в Россию.



«ИКАО, которая является агентством ООН, рассматривает регион Абхазии и расположенное над ним воздушное пространство частью грузинского воздушного пространства», – сказал он.



Дарчиашвили говорит, что грузинская сторона проводит регулярные консультации с международной организацией, штаб-квартира которой расположена в Канаде. По словам министра, если Россия обратится в ИКАО с заявкой об изменении специального воздушного кода Сухумского аэропорта, или его привязке к коду какой-либо другой страны, вопрос «даже не рассмотрят».



«Изменение кода воздушного пространства страны возможно лишь при согласии данной страны. Соответственно, какой бы код не был присвоен Россией Сухумскому аэропорту, ИКАО всегда будет рассматривать аэропорт частью воздушного пространства Грузии», – добавил министр.









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