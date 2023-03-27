Абхазский омбудсмен затронула тему прав жителей Гали

Народный защитник Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Асида Шакрыл в докладе за 2022 год, который она представила де-факто парламенту, затронула тему прав этнических грузин в Абхазии.



В частности, она обратила внимание на проблему выдачи абхазских паспортов проживающим в Гали грузинам.



«С каждым годом решение данного вопроса осложняется и политической конъюнктурой, и нормами закона о гражданстве и виде на жительство, а также бюрократическими, техническими и другими проволочками», – сказала она.



В контексте права на документирование и передвижение Асида Шакрыл также высказалась о недопустимости международной изоляции Абхазии. Здесь она упомянула о решении Совета Европы, о непринятии российских документов, выданных жителям Абхазии посольством РФ в Абхазии.









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