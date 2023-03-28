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    Amnesty International рассказала о пытках и жестоком обращении на оккупированных территориях Грузии
    28.03.2023
    Положение с правами человека на двух оккупированных Россией и неподконтрольных грузинскому правительству территориях ухудшилось по целому ряду аспектов, включая свободу выражения мнений. Об этом говорится в отчете Международной неправительственной организации Amnesty International за 2022 год, передает «Эхо Кавказа».

    «Преступления, совершённые в прошлом, оставались безнаказанными», – сказано в документе.

    Amnesty International, в частности, рассказывает о смерти жителя самопровозглашенной республики Южная Осетия Геннадия Кулаева.

    «31 августа от травм, полученных в результате избиения и других видов жестокого обращения под стражей в 2020 году, скончался житель Южной Осетии / Цхинвальского региона Геннадий Кулаев. Эффективного расследования ни в его случае, ни в случае Инала Джабиева, который погиб в 2020 году из-за пыток под стражей, не проводилось», – говорится в документе.

    Правозащитники указывают, что не проводилось эффективного расследования и в связи с гибелью под стражей жителя Абхазии Анри Атейба в 2021 году.

    «Сообщалось, что Ираклию Бебуа, отбывающему приговор за сожжение абхазского флага в 2020 году, не оказывалась надлежащая медицинская помощь в связи с хроническими заболеваниями», – сказано в отчете.


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