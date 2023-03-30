В Сухуми прибыл первый контейнерный поезд

30.03.2023 На территорию самопровозглашенной Абхазии впервые прибыл контейнерный поезд с 62 контейнерами и 2700 тоннами груза. Состав был принят на железнодорожной станции Сухуми.



Вероятнее всего, российский или китайский груз направляется в Турцию. На видео, опубликованном в одном из абхазских Telegram-каналов, видно, что контейнеры принадлежат компании «Smartlog». Это российская компания, оказывающая услуги по организации контейнерных поездов с привлечением собственного подвижного состава.



Маршруты, по которым фирма осуществляет грузоперевозки, согласно информации, размещенной на сайте компании:



Китай – Казахстан/Турция – Китай

Россия – Средняя Азия/АТР – Россия

Транскаспийский МТК (ТМТМ)

Север – Юг

Китай – Европа – Китай

Китай – Узбекистан – Китай



Проезжающие через Сухуми контейнеры, вероятно, будут поставлены на судно Anatolian в сухумском порту. Перевозка товаров через оккупированный регион Грузии может быть очередной схемой России по обходу международных санкций.



Согласно руководству абхазской железной дороги (АЖД) запуск такого проекта нацелен на увеличение объема грузовых перевозок.



Контейнерные поезда позволяют грузу добраться от пункта отправки до пункта доставки в кратчайшие сроки, поскольку их не останавливают, не расформировывают или перегруппировывают. Такие поезда, к примеру, проходят и через грузинский город Ахалкалаки из Китая в Турцию.









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