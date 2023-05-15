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    Грузия не рассматривает восстановление железнодорожного сообщения с Россией
    15.05.2023
    Вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией не стоит в повестке дня. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

    "Вопрос железнодорожного сообщения не стоит в повестке дня. Наши решения принимаются исходя из принципа, как это подходит нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит в повестке дня", – сказал Кобахидзе.

    Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией нет с начала 90-х годов.


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