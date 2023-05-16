Спикер парламента Грузии: Дальнейшие решения России должны пойти в сторону деоккупации страны

Спикер парламента Грузии поприветствовал снятие санкций в отношении Грузии и заметил, что дальнейшие решения России должны пойти в сторону деоккупации страны. Так Шалва Папуашвили прокомментировал еще раз решение Москвы восстановить прямое авиасообщение с Грузией.



Председатель законодательного органа подчеркнул, что Грузия не намерена вводить двусторонние санкции в отношении России, однако обеспечит то, чтобы страна не была использована для обхода санкций, введенных в отношении России западным миром.



«Что касается полетов, то это была санкция, введенная Россией, и Россия сняла эту санкцию и, конечно, приветствуется, когда снимаются санкции, существующие в отношении Грузии, и также должны закончиться другие несправедливости, которые есть в отношении Грузии, в том числе, в виде оккупации. В конце концов, в эту сторону должны пойти решения России.



Что касается нашего подхода… было четко сказано, что ни одна авиакомпания, ни один борт, который находится под санкциями, не приземлится в аэропорту Грузии. И второе, Грузия не намерена вводить двусторонние санкции в отношении России и не намерена вводить санкции в отношении собственных граждан. Власть Грузии добросовестно следует этим двум вопросам, с одной стороны, обеспечивает соблюдение международных санкций, а с другой стороны, не вводит двусторонних санкций в отношении России и не вводит санкции в отношении собственных граждан», — заявил Папуашвили.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>