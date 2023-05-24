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    Гостям Тбилисского международного книжного фестиваля вручат фотоальбом «Абхазия XIX век»
    24.05.2023
    Гостям Тбилисского международного книжного фестиваля будет безвозмездно передан фотоальбом «Абхазия XIX век».

    Фотоальбом создан по просьбе абхазской стороны и подготовлен к печати Институтом грузино-абхазских отношений и Научно-исследовательским центром грузино-абхазских отношений Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили при финансовой поддержке посольства Литвы в Грузии.

    Фестиваль пройдет в 11-м павильоне «Экспо Джорджия» с 25 по 28 мая.


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