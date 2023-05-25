Полная анархия, разруха и беззаконие: Туристы из РФ побывали в Абхазии

25.05.2023 Туристка из РФ Мария со своим возлюбленным хотела полететь в Сочи, однако стоимость отдыха просто зашкаливала, а загранпаспорт пара сделать не успела.



Как сообщает портал "Тонкости туризма" по совету друзей пара выбрала Абхазию. Тур решили сформировать самостоятельно без привлечения турагентства.



Остановили свой выбор на «Береге эвкалиптов». Сам отель Марии понравился, он чистый и со свежем ремонтом. Однако, как рассказывает россиянка, в нем оказалось много недочетов. Так, вода из бассейна на на крыше льется постояльцам на голову. В апартаментах кухню нельзя назвать полноценной.



Есть вопросы к завтракам и обедам. Ассортимент очень маленький. Однако к отелю все-таки не так много вопросов. Больше всего разочарований принесла именно республика. Со слов туристки, власти страны не особо стараются помочь развитию туризма.



Полная анархия, разруха и беззаконие. Многие смотровые площадки и пешие маршруты просто небезопасны. Разбитые набережные, переполненные урны, улицы, по которым вечерами страшно ходить, - рассказывает Мария.



Торговцы на рынке совершенно спокойно обсчитывают, зная о том, что находятся в безопасности, а экскурсия может выступить некачественным продуктом.









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