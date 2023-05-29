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    Бжания: пока мы этим занимались, авиасообщение возобновили с Грузией
    29.05.2023
    Лидер Сухуми Аслан Бжания, комментируя планы по восстановлению сухумского аэропорта, прокомментировал возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

    «Что касается воздушного сообщения, (с Россией) тоже работаем в этом плане. Должен быть подписан документ, межправсоглашение о воздушном сообщении между Абхазией и Российской Федерацией. Пока мы этим занимались, воздушное сообщение возобновили с Грузией. Это никак не влияет на нас, это дело сторон. Для нас важно, чтобы воздушное сообщение было между нами и Россией. Это очень важно. Думаю, что этот вопрос мы решим. Есть сложности, есть препятствия, но тем не менее работа идет», – заявил лидер оккупированной Абхазии.

    Ранее сообщалось, что Сухуми приступил к детальной проработке проекта так называемого межправительственного соглашения с РФ о возобновлении деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.

    Напомним, при помощи российской стороны Сухуми планирует восстановить сухумский аэропорт к 2024 году. Инвестором проекта выступит российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.

    Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над оккупированной Абхазией не может быть открыто без разрешения Тбилиси, поскольку это нарушает международные нормы.

    ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.


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