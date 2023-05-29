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    Ардзинба называл трагедией заявление Пашиняна о готовности признать Карабах территорией Азербайджана
    29.05.2023
    Так называемый министр иностранных дел Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Инал Ардзинба называл трагедией заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласно которому Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

    «Всего несколько лет назад мы и представить себе не могли, что премьер-министр Армении скажет такое», — заявил он.

    Ардзинба также напомнил, что в 1992 году были приняты принципы, закрепленные в Декларации о независимости и конституции Армении. В частности, императивное положение постановления Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года о том, что «любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет указана в составе Азербайджана, считается неприемлемым для Республики Армения».

    «Получается, что заявление премьер-министра Пашиняна противоречит этому постановлению. Это беспрецедентное заявление. Мы живем в эпоху очень жесткой геополитики. То, что произошло с Нагорным Карабахом, является результатом геополитического консенсуса. Последствия могут быть весьма трагичными. А то, что случилось с Нагорным Карабахом, это трагедия, если учесть, сколько мальчиков пало и чем закончилось», — заявил Ардзинба.

    22 мая Никол Пашинян заявил, что признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана возможно при условии обеспечения безопасности армянского населения. Это заявление вызвало недовольство в Армении и Нагорном Карабахе.


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